Τζο Μπάιντεν: Η Τουρκία να μην εμπλακεί στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία της Αμερικής, νωρίτερα σήμερα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζητήσουν από την Τουρκία να μην παρέμβει στη διένεξη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα αρμενικό Su-25. Η Άγκυρα ωστόσο διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Με τα θύματα να αυξάνονται ταχύτατα εντός και γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να καλέσει αμέσως τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Πρέπει επίσης να ζητήσει από άλλες χώρες –όπως η Τουρκία– να μην εμπλακούν σε αυτή τη σύγκρουση».

With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others — like Turkey — stay out of this conflict. https://t.co/C41YKEGTyA

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020