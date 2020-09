Φρίκη στη Γερμανία: 27χρονη «Μήδεια» σκότωσε τα 5 από τα 6 παιδιά της (Video)

Σοκ στη Γερμανία, καθώς 27χρονη μητέρα φέρεται να δολοφόνησε τα πέντε από τα έξι παιδιά της.

Οι σοροί 5 παιδιών βρέθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της πόλης Ζόλινγκεν, μια πόλη έξω από το Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία.

Σύμφωνα με τη Bild, ήταν η γιαγιά των παιδιών που κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι η κόρη της, 27 ετών σκότωσε πέντε από τα παιδιά της και ότι πιθανότατα πήγαινε κάπου, έχοντας μαζί το έκτο παιδί της, για να αυτοκτονήσει.

Η Bild αναφέρει ότι όντως η 27χρονη γυναίκα μετέβη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντίσελντορφ όπου επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Από την απόπειρα αυτοκτονίας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενη.

Τα νεκρά παιδιά είναι ηλικίας ενός, δύο, τριών, έξι και οκτώ ετών, ενώ ο 11χρονος γιος της βρέθηκε τραυματισμένος. Ήταν ο πρωτότοκος και η σύγχρονη Μήδεια φαίνεται ότι του χάρισε τη ζωή.

Μόλις δέκα λεπτά άντεξε ο δήμαρχος του Σόλινγκεν στο διαμέρισμα όπου βρέθηκαν νεκρά τα πέντε παιδιά, στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Γερμανία.

«Έχω πάθει σοκ, απίστευτο σοκ», είπε παίρνοντας βαθιά ανάσα. «Ειδικά όταν είσαι πατέρας».

Ο δήμαρχος πήγε εκεί για να ψελλίσει δυο λόγια προσευχής για τα αδικοχαμένα παιδιά -τρία κορίτσια και δύο αγόρια, ηλικίας από 18 μηνών έως 8 ετών- που φέρεται να δηλητηρίασε η σύγχρονη «Μήδεια» μητέρα τους, αλλά και για να αφήσει έξω από την πόρτα ένα λευκό κερί στη μνήμη τους. Τα κίνητρα της παιδοκτόνου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ ο πατέρας δεν έχει πει λέξη.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν αμέσως τι συνέβη χθες το μεσημέρι. Ένα ζευγάρι παρατήρησε από το απέναντι μπαλκόνι την αναστάτωση στον δρόμο. «Ακούσαμε τις σειρήνες και είδαμε τους αστυνομικούς να τρέχουν στο σπίτι. “Ανοίξτε” φώναζαν», λέει η 35χρονη Νίνα. Και ο άνδρας της προσθέτει: «Όταν είδαμε τους αστυνομικούς και τους διασώστες να βγαίνουν κλαίγοντας, καταλάβαμε ότι κάτι άσχημο συνέβη».

Τραγική ειρωνεία: Στο παράθυρό τους κρέμεται ένα χαρτί που γράφει: «Όλα θα πάνε καλά». Το είχαν αναρτήσει για να δώσουν θάρρος για την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά τώρα μοιάζει εκτός τόπου και χρόνου μετά από αυτή την οικογενειακή τραγωδία.

Η παιδοκτόνος, όπως όλα δείχνουν, Κριστιάνε Κ., παραμένει νοσηλευόμενη υπό αστυνομική φρουρά σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την απόπειρά της να βάλει τέλος στη ζωή της πέφτοντας στις ράγες των τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντίσελντορφ, περίπου 32 χλμ. μακριά από το διαμέρισμα στο Σόλινγκεν, του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, όπου έκοψε το νήμα της ζωής των παιδιών της.

Οι Αρχές αδυνατούν στην κατάσταση που είναι να την ανακρίνουν σε αυτή τη φάση.

Το έκτο και μεγαλύτερο παιδί της 27χρονης, ο 11χρονος Μαρσέλ που ήταν μαζί με τη μητέρα του, δεν είδε την απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά ταξίδεψε με το τρένο μέχρι το σπίτι της γιαγιάς του στο Μενχενγκλάντμπαχ.

«Βρίσκεται σε ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ερευνητές έξω από το διαμέρισμα που δολοφονήθηκαν τα 5 παιδιά

Οι επιθεωρητές της γερμανικής αστυνομίας θα πάρουν σήμερα επίσημα καταθέσεις από τους γείτονες και θα ανακοινώσουν αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ό,τι στοιχεία έχουν συλλέξει για το ανατριχιαστικό έγκλημα.

Η ακριβής αιτία θανάτου των παιδιών θα διευκρινιστεί με τη νεκροψία στις σορούς τους, που μεταφέρθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα στο νεκροτομείο. Σύμφωνα με τον εγκληματολόγο Άξελ Πέτερμαν, η υπόθεση δείχνει ότι η μητέρα πιθανώς έπασχε από σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα και είχε χάσει την ελπίδα για τη ζωή.

Σύμφωνα με την iefimerida, πιθανά προειδοποιητικά σημάδια για το έγκλημα δεν αποκλείεται να μην αναγνωρίστηκαν εγκαίρως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως π.χ. μια απουσία των παιδιών από το νηπιαγωγείο και το σχολείο, ειδάλλως θα μπορούσαν να ειδοποιηθούν οι Αρχές και να παρέμβουν.

Early reports suggest medication was used in the deaths of five children in Solingen, western Germany. pic.twitter.com/hmAvIBW882

— Jessie Wingard (@JessieWingard) September 3, 2020