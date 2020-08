Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η τουρκική προκλητικότητα-Νέα NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στην θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση νέας NAVTEX για σεισμογραφικές έρευνες του «Oruc Reis» το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, η οποία έχει ισχύ έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η νέα NAVTEX με την οποία παρατείνονται οι ενέργειες του τουρκικού ερευνητικού, έχει ισχύ από 2 Σεπτεμβρίου έως 12 Σεπτεμβρίου και εκδόθηκε όπως και οι προηγούμενες από τον σταθμό της Αττάλειας. Η NAVTEX εκδόθηκε για μία περιοχή η οποία εφάπτεται, προς Βορρά, με την αμέσως προηγούμενη, άρα και πιο κοντά στο σύμπλεγμα του Καστελλορίζου και τη Ρόδο.

Αναλυτικά η νέα τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E

35 42.53 N – 030 04.25 E

35 27.57 N – 030 13.35 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ανανέωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σκάφους μέσω NAVTEX, καθώς την περασμένη Πέμπτη είχε επεκταθεί για δεύτερη φορά έως και σήμερα.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί έκπληξη καθώς είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος προχθές είχε υποστηρίξει ότι τo «Oruc Reis» θα παραμείνει στην Ανατολική Μεσόγειο για 90 ημέρες.

Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας από την Κερασούντα, σε απειλητικό τόνο ανέφερε ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει πειρατεία ή ληστεία στις περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου».