Στο Λονδίνο ο Τσαβούσογλου - Η ατζέντα της συνάντησης με τον Ράαμπ για “Λιβύη, Ανατολική Μεσόγειο, Συρία"

Μια σειρά διμερών και περιφερειακών θεμάτων συζήτησαν σήμερα 8/7, κατά το γεύμα εργασίας που είχαν το μεσημέρι στο Λονδίνο οι Υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Τσαβούσογλου και Ράαμπ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Carlton Gardens χωρίς δημόσιες δηλώσεις μετά από αυτή.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έφτασε το Λονδίνο με την ατζέντα του “γεμάτη” από Λιβύη, Aνατολική Μεσόγειο και Συρία.

Προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί η μελλοντική εμπορική σχέση που μπορεί να συνάψει με την Τουρκία. Αυτό είναι το θέμα στην ατζέντα του Λονδίνου, όπως και οι διεθνείς προσπάθειες στη Συρία. Στο πλαίσιο των αποστάσεων που κρατάει τον τελευταίο καιρό το Ηνωμένο Βασίλειο στα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δεν αναμένεται διαφοροποίηση στη βρετανική τοποθέτηση.

Βέβαια ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την ψυχρή βρετανορωσική σχέση για να πάρει με το μέρος του το Λονδίνο στη Λιβύη, ή ακόμη και να εξασφαλίσει μία «ευνοϊκή ουδετερότητα».

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η Βρετανία, παρόλο που έχει ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο έχοντας βρετανική βάση και έδαφος στο Ακρωτήρι Κύπρου, δεν έχει πάρει ουσιαστική θέση στην προκλητικότητα της Τουρκίας με τις παράνομες γεωτρήσεις στην περιοχή.

Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόμινικ Ράαμπ ανέφερε ότι καλωσόρισε τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών που θα ισχύσει μετά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit στο τέλος του έτους, τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνευση στη Συρία και «τα κοινά συμφέροντα ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ στη σφυρηλάτηση περιφερειακής σταθερότητας».

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Τσαβούσογλου στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης από το Λονδίνο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη εύρεσης πολιτικής λύσης στη Λιβύη: «Χρειάζεται να προσδώσουμε ταχύτητα σε αυτή την πολιτική διαδικασία υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης το μέλλον της διμερούς συνεργασίας τόσο στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού όσο και ευρύτερα.

Κατά τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από θέματα όπως τα ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών, ο τουρισμός και πιο συγκεκριμένα ο υγειονομικός τουρισμός, η ισχύ της βίζας για Τούρκους επιχειρηματίες που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά από το Brexit, καθώς και η συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

«Συζητήσαμε πώς θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας σε πολλούς τομείς», δήλωσε ο κ. Τσαβούσογλου μετά από τη συνάντηση, ενώ ανήγγειλε επίσης το άνοιγμα τουρκικού προξενείου στο Μάντσεστερ.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε επίσης μια σύντομη επίσκεψη στον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, σχολιάζοντας στη συνέχεια ότι τον βρήκε υγιή και ότι τον συνεχάρη για την πρόσφατη γέννηση του γιου του.

Συναντήθηκε επίσης με την αρμόδια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Υφυπουργό Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον και τον επικεφαλής της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Τουρκία σερ Τζέφρι Ντόναλντσον του βορειοϊρλανδικού κόμματος DUP.

Today I welcomed Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu to the 🇬🇧 to discuss key UK-Turkey free trade agreement in 2020, international efforts on Syria & our shared interest as NATO allies in forging regional stability. pic.twitter.com/bkE1Zy5UoR

— Dominic Raab (@DominicRaab) July 8, 2020