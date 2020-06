Αιματοχυσία στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός & τουλάχιστον 11 τραυματίες από πυροβολισμούς

Ταραχές και πάλι στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά από περιστατικά πυροβολισμούς που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό άλλων 11 ανθρώπων.

Η αστυνομία της Μινεάπολης με ανάρτησή της στο Twitter κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, χωρίς, ωστόσο, να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους πυροβολισμούς.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020