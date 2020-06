Εμπλοκή του Μπόρις Τζόνσον σε τροχαίο έξω από το Κοινοβούλιο

Σε μικρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, καθώς έφευγε από το Κοινοβούλιο την Τετάρτη.

Διαδηλωτής ξέφυγε από την αστυνομική περίμετρο και έτρεξε προς το εντυπωσιακό πρωθυπουργικό αυτοκίνητο μάρκας Jaguar, που μετέφερε τον Βρετανό πρωθυπουργό. Ο οδηγός πάτησε φρένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το πίσω όχημα της ασφάλειας που ακολουθούσε.

Στο όχημα καταγράφηκαν ζημιές στο πίσω μέρος, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αναφορικά με τον διαδηλωτή, πιθανώς είναι κουρδικής καταγωγής, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Συνελήφθη από την αστυνομία επί τόπου και η αυτοκινητοπομπή του Βρετανού πρωθυπουργού συνέχισε την πορεία της.

Βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος:

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5

