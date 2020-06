Επιμένει στο κάλεσμα της Εθνοφρουράς ο Τραμπ

Κάλεσμα της Εθνοφρουράς σύστησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε κυβερνήτες των πολιτειών της Αμερικής, για την καταστολή των εκδηλώσεων που ταλανίζουν την Αμερική τις τελευταίες ημέρες για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Προτείνω σε κάποιους από αυτούς τους κυβερνήτες που είναι πολύ υπερήφανοι… Μην είστε υπερήφανοι. Ολοκληρώστε τη δουλειά. Θα καταλήξετε να κάνετε πολύ μεγαλύτερο καλό στο τέλος, καλέστε την Εθνοφρουρά. Καλέστε εμένα», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

«Πρέπει να κυριαρχήσετε στους δρόμους. Δεν μπορείτε να επιτρέπετε αυτό που συμβαίνει, να συμβαίνει», συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Εμφύλιος» στους NYT μετά από άρθρο γνώμης που ζητά να κατέβει ο στρατός στους δρόμους

Την ίδια στιγμή, Η απόφαση των New York Times να δημοσιεύσουν ένα άρθρο γνώμης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Κότον με τον εμπρηστικό τίτλο «Send in the troops» («Στείλε τα στρατεύματα») δέχεται σφοδρές επικρίσεις τις τελευταίες ώρες, ακόμα και από συνεργάτες της ίδιας της εφημερίδας, δημιουργώντας κλίμα εμφυλίου.

Στο άρθρο του, ο Κότον διατυπώνει την άποψη ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αμερικανικός στρατός για την καταστολή των επεισοδίων που σημειώνονται στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι δικαιολογημένος να δώσει μια τέτοια εντολή, βάσει του Νόμου περί Εξεγέρσεων (Insurrection Act) του 1807, όπως μεταδίδει και ο βρετανικός Guardian.

«Είναι πλέον καιρός να ενισχύσουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου με ομοσπονδιακή εξουσία» έγραψε την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός, εξηγώντας ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αποκατασταθεί η τάξη στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων είναι μια θεαματική επίδειξη δύναμης, που θα «διαλύσει» τα πλήθη όσων παρανομούν, θα οδηγήσει σε συλλήψεις και θα αποτρέψει μελλοντικά έκτροπα.

«Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένες πόλεις χρειάζονται απεγνωσμένα ενισχύσεις, ενώ οι γεμάτοι ψευδαισθήσεις πολιτικοί σε άλλες πόλεις αρνούνται να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η κυριαρχία του νόμου», σημειώνει επιπλέον ο Κότον.