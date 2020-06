Αμείωτη οργή στις ΗΠΑ: Σε διαδήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος - Υποχωρεί ο Τραμπ (Εικόνες & Video)

Με αμείωτη ένταση και οργή λαού, συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του Τζορζτ Φλόιντ, με τους πολίτες να αψηφούν παραδειγματικά την απαγόρευση κυκλοφορίας και να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική αυθαιρεσία.

Στην Ουάσινγκτον χιλιάδες διαδηλωτές έπεσαν στο έδαφος φωνάζοντας “I can’t breath” ενώ γύρω τους βρίσκονταν αξιωματικοί από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως το FBI, και το DEA.

Stunning scene in downtown D.C. as the sun begins to set. Thousands are lying on the hot pavement in extreme heat and humidity — baking underneath their masks — almost a week into the protests.

“I can’t breathe!” they’re chanting. pic.twitter.com/dD4yZD7JL4

