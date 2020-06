Γέλα παλιάτσο: Το Viral-Video Τραμπ, που δίνει εντολή στην Μελάνια να χαμογελάσει

Τον γύρο του κόσμου κάνει video, με μία ακόμα αμήχανη στιγμή μεταξύ του ζεύγους Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να κάνει… παρατήρηση στη σύζυγό του Μελάνια, ενοχλημένος για το γεγονός, ότι εκείνη δεν χαμογελούσε, οπότε και της έδωσε… εντολή να το κάνει.

Το συμβάν έλαβε χώρα, στην εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο την λεγόμενη εκκλησία των προέδρων των ΗΠΑ, όπου ο ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σε ακόμη ένα θρησκευτικό μνημείο μαζί με τη σύζυγό του, συνοδεία αστυνομικών και ελεύθερων σκοπευτών.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ βρέθηκαν στο μνημείο του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β’ για να καταθέσουν στεφάνι. Όμως και αυτή η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ προκάλεσε την οργή των θρησκευτικών ηγετών.

.@POTUS & I honored the life & legacy of Saint John Paul II at @JP2Shrine today. His passion & dedication for religious freedom is a legacy that we must protect for people around the world. pic.twitter.com/XsgrIc7QnC

— Melania Trump (@FLOTUS) June 2, 2020