Συγκινεί ο Banksy με μία κούκλα νοσοκόμας - υπερήρωα, στα χέρια ενός παιδιού (Εικόνες)

Μιλώντας μέσω της τέχνης του, συγκινεί και πάλι ο γνωστός, ξεχωριστός και μυστηριώδης καλλιτέχνης Banksy, ο οποίος συνηθίζει να εκφράζει τα καίρια μηνύματά του, με καμβά τους δρόμους και αυτήν την φορά εξέφρασε με τον εξίσου αναπάντεχο τρόπο την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, στην μάχη κατά της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και συμβολικά παντού στον κόσμο.

Ο πίνακας αποκαλύφθηκε στο Southampton General Hospital και δείχνει ένα μικρό παιδί, που παίζοντας «αντικαθιστά» τις φιγούρες υπερηρώων με την φιγούρα μιας νοσοκόμας!

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε το έργο του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πίνακας θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το φθινόπωρο, οπότε και θα πωληθεί σε δημοπρασία προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν στην ενίσχυση του NHS.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του νοσοκομείου Paula Head, έγραψε στο Twitter: «Είμαι τόσο υπερήφανη που κάνω τα αποκαλυπτήρια αυτού του φανταστικού έργου τέχνης που δημιούργησε ο Banksy ως ένα ευχαριστώ προς όλους όσοι εργάζονται για το NHS και το νοσοκομείο μας».

«Ένα εμπνευσμένο φόντο για να σταματάει για λίγο κανείς και να συλλογίζεται σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες», συμπλήρωσε στο μήνυμά της.

So proud to reveal this amazing piece of art Painting for Saints, created by #Banksy as a thank you to all those who work with and for the NHS and our hospital. Temporarily on display @UHSFT. An inspirational backdrop to pause and reflect in these unprecedented times. pic.twitter.com/3QIgMyrlcA

— Paula Head (@paulahead_UHS) May 6, 2020