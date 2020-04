Κιμ Γιονκ Ουν: Η ζωή του όλη - Με αυτοκίνητο στα επτά και... περίστροφο στα 11

Ταινίες Τζέιμς Μποντ, και φιλμ για τον κόμη Δράκουλα

Στο βιβλίο «The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un» («Ο Μεγάλος Διάδοχος: Η μυστική άνοδος και εξουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν»), η δημοσιογράφος της Washington Post Άννα Φίφιλντ αποκαλύπτει την χλιδή και την πολυτέλεια μέσα στην οποία ζούσε ο Κιμ από τα πρώτα βήματά του στη ζωή την ώρα που εκατομμύρια συμπατριωτών του λιμοκτονούσαν. Ό,τι καινούριο gadget κυκλοφορούσε στην αγορά το αποκτούσε από τους πρώτους, όπως και τα τελευταία βιντεοπαιχνίδια -είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον Super Mario-, ενώ τρελαινόταν και για τα φλιπεράκια, αλλά και για τον μοντελισμό -αεροπλανάκια και πλοία ήταν τα αγαπημένα του-. Μεγάλωσε μέσα σε πολυτελή μέγαρα με σιδερένιες πύλες ύψους 5 μέτρων στην Πιονγιάνγκ και στην οικογενειακή εξοχική έπαυλη στην παραλία της πόλης Γονσάν.

Όπως κι ο πατέρας του, που είχε εμμονή με τις ταινίες και διέθετε μια συλλογή με πάνω από 20.000 βιντεοκασέτες και DVD, ο Κιμ Γιονγκ Ουν λάτρευε τον κινηματογράφο και απολάμβανε σε ιδιωτικές αίθουσες με απόλυτη ηχομόνωση τις τελευταίες περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ, καθώς και φιλμ για τον κόμη Δράκουλα και την επική αμερικανική ταινία «Μπεν Χουρ» του 1959.