«Βόμβα» Τραμπ κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Διατάσσει την αναστολή της χρηματοδότησης του ...

«Σήμερα, διατάσσω την αναστολή της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όσο θα γίνεται μελέτη για να εξεταστεί ο ρόλος του ΠΟΥ στην κακή διαχείριση και στη συγκάλυψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού».

Την ώρα που ο αμερικανός Πρόεδρος επικρίνεται διότι αρχικά υποβάθμισε την απειλή του Covid-19, ενώ θεωρείται υπεύθυνος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη διαγνωστικών εξετάσεων και τη διεύρυνσή τους, τινάζει από πάνω του τις ευθύνες και τις μεταθέτει στον ΠΟΥ.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO’s role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020