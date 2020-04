Μάριο Σεντένο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία στο Eurogroup - Διαβουλεύσεις για συμβιβαστική λύση

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης , του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορωνοϊού.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε ΟΛΟΙ στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Έντονο πάντως παρασκήνιο εξελίσσεται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Βρυξελλών, προκειμένου να βρεθεί ένας αποδεκτός από όλους συμβιβασμός για τη χρηματοδότηση των οικονομιών, που πλήττονται από την κρίση του κορωναϊού. Έτσι η τηλεδιάσκεψη έχει ήδη πάρει παράταση δύο φορές και ενώ αναμενόταν να ξεκινήσει λίγο μετά τις 20:00, μετατέθηκε για τις 21:00, ωστόσο δεν ξεκίνησε ούτε τότε, με τις άτυπες διαβουλεύσεις να συνεχίζονται.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

