Στην εντατική ο Μπ. Τζόνσον - Με συμπτώματα & η έγκυος σύντροφός του

Στην εντατική μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με το ΒΒC.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, η κατάσταση του πρωθυπουργού επιδεινώθηκε και, με συμβουλή της ιατρικής ομάδας του, μεταφέρθηκε στην εντατική του νοσοκομείου».

«Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Dominic Raab, ο οποίος είναι ο πρώτος τη τάξει υπουργός, να τον αναπληρώσει, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

»Ο πρωθυπουργός λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα και ευχαριστεί όλο το προσωπικό του NHS για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Νωρίτερα, ο Μπόρις Τζόνσον με μήνυμα που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter τόνισε πως είναι καλά και σε καλή διάθεση: «Χθες το βράδυ, μετά τη συμβουλή του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις ρουτίνας καθώς ακόμα έχω συμπτώματα από τον κορωνοϊό. Είμαι σε καλή διάθεση και σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς δουλεύουμε μαζί για να νικήσουμε τον ιό και να κρατήσουμε του πάντες ασφαλείς.

Θα ήθελα να πω ευχαριστώ σε όλο το υπέροχο προσωπικό του NHS (σ.σ. βρετανικό ΕΣΥ), που προσέχει εμένα και άλλους αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είναι οι καλύτεροι της Βρετανίας. Μείνετε ασφαλείς όλοι και σας παρακαλώ να θυμάστε να μένετε σπίτι για να προστατεύσετε το NHS και να σώσετε ζωές».

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

