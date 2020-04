«Δώστε τον αναπνευστήρα σε κάποιον νεώτερο» είπε η γιαγιά και δυο ημέρες μετά πέθανε

«Εγώ έζησα τη ζωή μου» είπε στους γιατρούς η 90χρονη Suzanne Hoylaerts από το Μπίνκομ στο Βέλγιο, και αρνήθηκε τον αναπνευστήρα. Η Suzanne αποποιήθηκε το δικαίωμα στην ζωή που έχουμε όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας,προκαλώντας συγκίνηση. Η γυναίκα μπήκε σε νοσοκομείο στις 20 Μαρτίου με συμπτώματα ανορεξίας και δύσπνοιας, και διαγνώστηκε θετική στο νέο κορωνοϊό.

Την έβαλαν αμέσως σε καραντίνα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την επισκέπτεται η κόρη της. Όταν οι γιατροί της είπαν ότι θα της τοποθετήσουν αναπνευστήρα εκείνη απάντησε: «Δεν θέλω μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Κρατείστε τη για νεώτερους ασθενείς. Εγώ έζησα τη ζωή μου»!

Η 90χρονη πέθανε τελικά μόνη της δύο 24ωρα αργότερα, στις 22 Μαρτίου, τη μέρα που το Βέλγιο αποφάσισε να επιστρατεύει ρομπότ για να κρατούν συντροφιά σε ηλικιωμένους, που βρίσκονται σε καραντίνα, λόγω του κορωνοϊού.

Δεν μπόρεσα να πω το στερνό αντίο στη μητέρα μου, ούτε καν να παραστώ στην κηδεία της», δήλωσε συντετριμμένη η κόρη της Τζούντιθ στην ολλανδική εφημερίδα Het Laatste Nieuws. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 705 θάνατοι από το νέο κορωνοϊό στο Βέλγιο, ενώ το νεότερο μέχρι στιγμής θύμα είναι μια 12χρονη, που κατέληξε χθες προκαλώντας ανησυχία λόγω του νεαρού της ηλικίας της στις υγειονομικές Αρχές της χώρας.

Suzanne Hoylaerts, 90, sick from #COVID2019 refused the breathing assistance. She told the doctors : «I had a good life, keep it for the younger ones».

She died few days ago.

We will not forget her sacrifice.https://t.co/UH2odgAH5t

— Nicolas Quénel (@NicolasQuenel) March 27, 2020