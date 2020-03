Αναστάτωση στο Μπάκιγχαμ: Πότε συνάντησε την Βασίλισσα, ο θετικός στον κορωνοϊό Μπόρις Τζόνσον

Σε συναγερμό το Μπάκιγχαμ, στο άκουσμα της είδησης, ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Και αυτό γιατί βασίλισσα Ελισάβετ είχε προσφάτως συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας. Οι δυο τους, συναντήθηκαν συγκεκριμενα στις 11 Μαρτίου.

Η Βασίλισσα παραμένει σε καλή υγεία, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. «Η βασίλισσα είδε για τελευταία φορά τον πρωθυπουργό την 11η Μαρτίου και ακολουθεί όλες τις κατάλληλες συμβουλές σε σχέση με την ευημερία της», δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος μάλιστα σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνει πατέρας, από τη σύντροφό του, γνωστοποίησε ο ίδιος την εξέλιξη αυτή που αφορά στην υγεία του και με μήνυμά του στο Twitter, ενημέρωσε, πως έχει ήπια συμπτώματα και ότι όπως αναμένεται σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται σε καραντίνα.

Διευκρινίστηκε επίσης, ότι ο Τζόνσον θα εξακολουθήσει να ηγείται της κυβερνητικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του ιού, μέσω τηλεδιασκέψεων.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

