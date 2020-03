Η εκδίκηση του κορωνοϊού: Ασθενής ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, που υπερασπιζόταν την «ανοσία της αγέλης», βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Τζόνσον ανέβασε ο ίδιος μήνυμα στο Twitter που επιβεβαιώνει ότι έχει ήπια συμπτώματα κορωνοϊού, πυρετό και επίμονο βήχα, όπως είπε.

Θα συνεχίσει όμως να κυβερνάει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τηλεδιασκέψεων.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι σε περίπτωση που ο Τζόνσον δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα αντικατασταθεί στη διακυβέρνηση της χώρας από τον υπουργό Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ.

Άγνωστό είναι αν θα εξακολουθεί να μένει μαζί του η σύντροφός του, Κάρι Σάιμοντς, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο του παιδί.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020