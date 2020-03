«Κάνε κάτι παρανοϊκέ δικτάτορα» -Βίντεο με τούρκους να πεθαίνουν στην μέση του δρόμου

Ο Ενές Καντέρ, που αγωνίζεται στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά διώκεται από το καθεστώς Ερντογάν και δεν μπορεί να επιστρέψει στην Τουρκία, καθώς θα συλληφθεί άμεσα, ξέσπασε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter το οποίο δείχνει ανθρώπους να πεθαίνουν αβοήθητοι στους δρόμους της Τουρκίας από τον κορωνοϊό.

«Δυστυχώς άνθρωποι πεθαίνουν από τον κορονοϊό μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Τουρκίας. Ο δικτάτορας Ερντογάν ακόμη τα καλύπτει όλα και δεν παρέχει την κατάλληλη φροντίδα ή προσοχή. Κάνε κάτι, παρανοϊκέ!», τονίζει στο μήνυμά του, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Τουρκίας για ανεπαρκή μέτρα.

Unfortunately there are scores of people dying from #Coronavirus on the streets in broad day light in Turkey. #DictatorErdogan still covers them up and not providing proper care and enough attention to it.

Do something you lunatic @RTErdogan pic.twitter.com/VFNzM49una

— Enes Kanter (@EnesKanter) March 25, 2020