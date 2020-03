«Έχασα ακοή και όσφρηση όσο ήμουν ασθενής» αποκαλύπτει 20χρονη Αμερικανίδα

Με τρομακτικές λεπτομέρειες αλλά και για τα ασυνήθιστα συμπτώματα που βίωσε -εκτός από το πυρετό και τον ξηρό βήχα- «μίλησε» με ανάρτησή της στo twitter μια 20χρονη αμερικανίδα,

Η Τζούλια Μπουσκάλια αποκάλυψε ότι υπέφερε από συμπτώματα που δεν είχαν προηγουμένως συνδεθεί με τη λοίμωξη, όπως η απώλεια ακοής και όσφρησης.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η 20χρονη φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Μπάφαλο στην ανατολική Νέα Υόρκη, μετακόμισε στην Φλωρεντία τον Ιανουάριο.

March 14th: Again, NO symptoms, a slight remaining cough, but nothing of concern I thought. Until… I got the call that I was positive for COVID-19. My jaw DROPPED. How was I positive? I didn’t have the symptoms on the news, I got cleared by a doctor, and no one cared

Όταν ανακάλυψε πως είναι θετική στον κορωνοϊό, σοκαρίστηκε.

«Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πως γινόταν να είμαι θετική; Δεν είχα κανένα από τα συμπτώματα που έλεγαν στις ειδήσεις».

Στις 29 Φεβρουαρίου, άρχισαν όλα.

Η 20χρονη είπε στους ακόλουθούς της πως ξύπνησε με «αγωνία», προσθέτοντας:

«Το κεφάλι μου πονούσε, τα αυτιά μου σφύριζαν και ένιωθα λες και ο λαιμός μου είχε πάρει φωτιά. Με είχε πιάσει φαγούρα σε όλο το σώμα, είχα ρίγη και πυρετό. Πήρα αντιφλεγμονώδη και έμεινα στο κρεβάτι όλη την ημέρα».

Σε άλλο tweet αναφέρει πως την επόμενη ημέρα επισκέφθηκε γιατρό που της είπε ότι είχε κρυολογήσει. «Σε αυτό το σημείο, είχα αρχίσει να χάνω την ακοή μου στο αριστερό αυτί. Εξακολουθούσα να μην έχω βήχα». Συνεχίζοντας, λέει, πως η ακοή της «μειώθηκε αισθητά», προσθέτοντας: «Καθώς η Ιταλία είχε αρχίσει να γίνεται ένας τόπος ανησυχίας, το πρόγραμμά μας, μας ώθησε να επιστρέψουμε στο σπίτι».

I am a 20-year old who has tested positive for COVID-19.

I was not going to share my story, but now that I see others are reporting very different symptoms than mine I feel it’s important to tell everyone my experience.

— Julia (@JuliaBuscaglia) March 19, 2020