Το μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ στο βρετανικό λαό για τον κορωνοϊό - Κλείνουν παλάτια & ο Πύργος του Λονδίνου

Η βασιλική οικογένεια θα συνεισφέρει όπως μπορεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τόνισε σε μήνυμά της προς τον βρετανικό λαό, η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Πολλοί από εμάς θα χρειαστεί να βρούμε νέους τρόπους στο να διατηρήσουμε επαφές ο ένας με τον άλλο και να διασφαλίσουμε ότι οι αγαπημένοι μας είναι ασφαλείς. Είμαι βέβαιη ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση», επισήμανε η 93χρονη Ελισάβετ σε ένα μήνυμα που απηύθυνε προς τον βρετανικό λαό.

«Καθώς ο Φίλιππος κι εγώ φθάσαμε στο Ουίνδσορ σήμερα, γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι και οικογένειες σε ολόκληρη τη Βρετανία και στον κόσμο έχουν εισέλθει σε μια περίοδο μεγάλης ανησυχίας και αβεβαιότητας» συνεχίζει το μήνυμα της Ελισάβετ.

«Σε όλους μας έχει συσταθεί να αλλάξουμε τις κανονικές ρουτίνες μας και το συνηθισμένο μοτίβο της ζωής μας για το καλό των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και ιδίως προκειμένου να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους».

«Σε εποχές, όπως αυτή, θέλω να υπενθυμίσω ότι η ιστορία του έθνους μας έχει σφυρηλατηθεί από ανθρώπους και κοινότητες που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εργαστούν ως ένας, επικεντρώνοντας τις κοινές μας προσπάθειες στον κοινό στόχο» τονίζεται στο μήνυμα.

«Είμαστε υπερβολικά ευγνώμονες για τις γνώσεις και την αφοσίωση των επιστημόνων μας, του ιατρικού προσωπικού και των μελών των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών. Όμως, τώρα, περισσότερο από ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν μας, έχουμε όλοι ένα ουσιαστικά σημαντικό μερίδιο να αναλάβουμε ως πολίτες, σήμερα και τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες».

«Με βαριά καρδιά, σηκώνουμε την κρεμαστή γέφυρα», (Tower Bridge), ανέφερε η ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό στο twitter του επιβλητικού φρουρίου, που κάποτε λειτουργούσε ως φυλακή και σήμερα φιλοξενεί κοσμήματα του θρόνου και αποτελεί ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

«Αυτό το εκπληκτικό κτίριο άντεξε πολλά στην χιλιόχρονη ιστορία του και θα ανακάμψουμε από αυτό και εμείς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο Πύργος, μαζί με το Ανάκτορο Χάμπτον Κορτ, πρώην κατοικία του βασιλιά Ερρίκου Η’ και το Παλάτι του Κένσινγκτον, σημερινή κατοικία του εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ, συγκαταλέγονται στα έξι βασιλικά ανάκτορα που κλείνουν εξαιτίας του κορωνοϊού.

«Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε την ευημερία των επισκεπτών μας και την απίστευτα αφοσιωμένη ομάδα μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός Historic Royal Palaces, ο οποίος συντηρεί μερικά από Ανάκτορα της βρετανικής μοναρχίας τα οποία δεν κατοικούνται πλέον.

With heavy hearts, we’re raising the drawbridge 🏰

In light of recent govt advice the Tower will close from Friday evening. This extraordinary building has withstood a great deal in its 1,000 year history, and we’ll bounce back from this too.

Stay tuned, and stay safe 👑 pic.twitter.com/BEiEhkkE0k

