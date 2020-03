«Αυτοί είναι οι παιδόφιλοι του Χόλιγουντ»: Στον αέρα το ντοκιμαντέρ που τα λέει όλα

Ο κύβος ερρίφθη και έτσι τη Δευτέρα θα βγει το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του Corey Feldman «My Truth: The Rape of 2 Coreys».

Ως ηθοποιό, γνωρίσαμε τον Feldman από κλασικές ταινίες όπως τα Gremlins, Goonies και Stand by Me. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με τις καταγγελίες του ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης και μάλιστα από γνωστούς άντρες του Χόλιγουντ.

Το ντοκιμαντέρ μιλάει όχι μόνο για τις δικές του φριχτές εμπειρίες αλλά και για όσα έζησε ο φίλος του και συνάδελφος Corey Haim και θα ανέβει στην ιστοσελίδα MyTruthDoc.com.

Ο Corey Haim έπεσε θύμα βιασμού σε ηλικία 11 ετών και μετά κύλησε στα ναρκωτικά και τις καταχρήσεις και πέθανε το 2010 σε ηλικία 38 ετών από υπερβολική χρήση ουσιών.

Μάλιστα το περιοδικό National Enquirer είχε αποκαλύψει ότι ο Haim είχε πέσει θύμα βιασμού από διάφορους άντρες στη διάρκεια της εφηβικής του ζωής, με έναν από αυτούς να είναι και ο διάσημος ηθοποιός Charlie Sheen. Το δημοσίευμα τότε έλεγε ότι η κακοποίηση συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας Lukas, όταν ο Haim ήταν 13 ετών και ο Sheen 19. Ο Sheen αρνήθηκε τις κατηγορίες και υπέβαλε μήνυση στο περιοδικό, την οποία τελικά απέσυρε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ο Feldman ισχυρίζεται ότι στο «My Truth: The Rape of 2 Coreys» βγάζει τα πάντα στη φόρα και μιλάει με ονόματα!

Ο ηθοποιός στο παρελθόν έχει μιλήσει για τη φρίκη που έζησαν τα δύο αγόρια. Για παράδειγμα το 1987, όταν γύριζαν την ταινία «The Lost Boys» τα δύο παιδιά κακοποιούνταν συστηματικά από άνδρες. Ο Fedman ισχυρίζεται ότι ήταν κάτι σύνηθες στο Χόλιγουντ, το πάθαιναν πολλά αγόρια και δεν μιλούσε κανείς εξαιτίας της δύναμης του συστήματος. Ουσιαστικά και τα δύο παιδιά είχαν πέσει θύμα ενός κυκλώματος παιδοφιλίας που είχε μέσα ισχυρά ονόματα.

Υπάρχει πάντως και η άλλη άποψη, καθώς πολλοί τον κατηγορούν ότι ψάχνει τρόπους να βγάλει χρήματα. Αυτό που επισημαίνουν πολλά άρθρα είναι ότι ο Corey Feldman υπήρξε από τους πρώτους που είχαν μιλήσει για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο Χόλιγουντ, πολύ πριν βγει το κίνημα #MeToo.

πηγή: https://watchandchill.gr/