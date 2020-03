Κλωτσοπατινάδα στην τουρκική βουλή για την Συρία (video)

Τούρκοι βουλευτές ήρθαν στα χέρια χθες μέσα στο κοινοβούλιο μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ενγκίν Οζκότς.Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν δεκάδες βουλευτές να συμμετέχουν στην αντιπαράθεση, με κάποιους να σκαρφαλώνουν πάνω από τα έδρανα και να ρίχνουν μπουνιές, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να σταματήσουν τον καβγά.

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε αγωγή εναντίον του Οζκότς, ζητώντας του 1 εκατ. τουρκικές λίρες επειδή επέκρινε την πολιτική της Άγκυρας στη Συρία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ο βουλευτής απαντούσε στις ίδιες κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει εμμέσως ο Τούρκος πρόεδρος εναντίον του επικεφαλής του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος αμφισβήτησε την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην Ιντλίμπ.

Οζκότς και Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησαν τον Ερντογάν ότι δεν ενημέρωσε τους βουλευτές για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκαν Τούρκοι στρατιώτες σε αεροπορική επιδρομή στη βορειοδυτική αυτή επαρχία της Συρίας την προηγούμενη εβδομάδα.

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms

— Ghahramanis (@GhahramaniS) March 4, 2020