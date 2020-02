Έρωτας, όχι πόλεμος: Πρόταση γάμου με... άρματα μάχης σε σχηματισμό καρδιάς στην Ρωσία (Video)

Τα μεγάλα μέσα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, έβαλε ένας Ρώσος υπολοχαγός, ο οποίος διαλεξε την γιορτή των απανταχού ερωτευμένων, για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του περιστοιχισμένος μάλιστα από άρματα μάχης που είχαν παραταχθεί σε «σχήμα καρδιάς».

Στο video που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, διακρίνονται δεκαέξι άρματα μάχης T-72B3, να σχηματίζουν μια καρδιά στο χιονισμένο τοπίο, στη στρατιωτική βάση Αλαμπίνο, κοντά στη Μόσχα, περιστοιχίζοντας τον ερωτευμένο υπολοχαγό, που τουλάχιστον για σήμερα, είπε ναι στον έρωτα και όχι στον πόλεμο.

Lieutenant proposes to girlfriend with help of 16 T-72B3 tanks in #Russia!!!#ValentinesDay #love pic.twitter.com/dVI4vymdP2

— Ruptly (@Ruptly) February 14, 2020