Video - ντοκουμέντο: Πώς κόπηκε σε κομμάτια το αεροσκάφος στην Τουρκία – Ένας νεκρός και 157 τραυματίες

Ένας νεκρός και 157 τραυματίες είναι σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας ο τραγικός απολογισμός της συντριβής ενός αεροπλάνου στο διεθνές αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών Τζαχίτ Τουρχάν, στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα. Αμέσως μετά την προεγείωση το αεροσκάφος κόπηκε στα τρία και ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες σε 18 νοσοκομεία στην περιοχή, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε, ότι και οι δύο πιλότοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από το σοκαριστικό ατύχημα, τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχει και ένας νεκρός.

Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και βρισκόταν στη διαδικασία της προσγείωσης, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου, και στη συνέχεια κόπηκε σε κομμάτια, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Τζαχίτ Τουρχάν.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, 12 παιδιά επέβαιναν στο αεροσκάφος. Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, η αεροπορική εταιρεία Pegasus επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος της βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωση και ότι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί.

LIVE (new as the other feed stopped) – from the scene as rescue operations continue in Istanbul after a passenger plane skid off a runway and broke into pieces. #Turkey #Pegasus https://t.co/4IhaMKCcj1

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020