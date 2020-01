Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στην Καραϊβική - Προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το βράδυ της Τρίτης στην Καραϊβική, σε θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Κούβα, τη Τζαμάικα και τις νήσους Κέιμαν.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα, όπως έγινε γνωστό από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, ενώ προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Here’s a look at the exact location of the earthquake: pic.twitter.com/2azhKDJEUx

H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί. Ο σεισμός σύμφωνα με πληροφορίες από το Ευρωμεσογειακό, είχε μέγεθος 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο ισχυρότατος σεισμός ταρακούνησε και το Μαιάμι των ΗΠΑ και πανικόβαλε τους κατοίκους του.

BREAKING: An earthquake struck the Caribbean sea just south of Cuba. Tune into our newscast now for the latest info.

— NBC 6 South Florida (@nbc6) 28 January 2020