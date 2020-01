Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια (Εικόνες & Videos)

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν και το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι το Σιβρίτζε.

The video from the #earthquake in #Elazig

May god protect his people pic.twitter.com/ybCV1NlPGN

— MirlivaMKA (@mirlivamka2) 24 January 2020