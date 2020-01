Απογοητευμένοι οι Ρώσοι, αισιόδοξοι οι Αμερικάνοι, από την Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη

Διαφορετικά συναισθήματα άφησε η Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, σε Ρώσους και Αμερικανούς.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερος Τύπο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές της σύγκρουσης στη Λιβύη δεν κατάφεραν να αρχίσουν «σοβαρό διάλογο» κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο.

«Η διάσκεψη ήταν πολύ χρήσιμη, αλλά είναι σαφές ότι επί του παρόντος δεν επιτεύχθηκε η έναρξη σοβαρού και σταθερού διαλόγου μεταξύ του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNA), Φαγέζ αλ Σάρατζ, και του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στους δημοσιογράφους από το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

«Τα λιβυκά κόμματα έκαναν ένα μικρό βήμα εμπρός σε σχέση με τη συνάντηση στη Μόσχα», την περασμένη Δευτέρα, στο τέλος της οποίας ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ αρνήθηκε να υπογράψει μια συμφωνία εκεχειρίας, λέγοντας ότι χρειάζεται περισσότερα χρόνο, παραδέχτηκε ο Λαβρόφ.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Λιβύης, καθώς εργάζεται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος, χωρίς βία και ξένη παρέμβαση», έγραψε από την δική του πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης του Βερολίνου, στην οποία συμμετείχε.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 Ιανουαρίου 2020