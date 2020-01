Λιβύη: Ναυάγιο στην Μόσχα λόγω της «τουρκικής απληστίας»

Xωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) της Λιβύης,εγκατέλειψε την Μόσχα ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, ο επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ), δήλωσε λιβυκή πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα.

«Δεν θα υπάρξει καμία υπογραφή για διάφορους λόγους, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η κακή πρόθεση της Τουρκίας, να επιβάλει τον εαυτό της ως μέρος στη Λιβύη για να νομοθετήσει το παράνομο Μνημόνιο (MoU -εννοεί την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Τρίπολης). Η Λιβύη είναι για τους Λιβύους». Η δήλωση αυτή δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, όπως αναφέρει το hellasjournal στο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (GNA) στο Twitter, που σε μερικές γραμμές περιγράφει το σχέδιο της Τουρκίας, εναντίον της Λιβύης, αλλά και της Ελλάδας. Ο λογαριασμός εκφράζει τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Επίσης, στην ανάρτηση σημειώνονται και τα εξής:

«Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα σταματήσει την αιματοχυσία στη βάση της εξάλειψης της τρομοκρατίας, τη διάλυση των πολιτοφυλακών και την επιστροφή στη νομιμότητα του λιβυκού λαού, μέσα σε ένα πλαίσιο για τη Λιβύη. Αλλά οι έντιμες επιθυμίες μας συγκρούστηκαν με την ατζέντα της τουρκικής απληστίας».

Τονίζεται ακόμα ότι:

«Ο Γενικός διοικητής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης δήλωσε ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε μπροστά μου ήταν ένα έγγραφο ψεύδους και προδοσίας, κάτι που η GNA είναι πάντα ευτυχής να υπογράψει. Αλλά τα χέρια μας δεν θα μπορούσαν ποτέ (να το υπογράψουν). Ζούμε με τιμή και πεθαίνουμε με τιμή».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

«Ο Χάφταρ και η αντιπροσωπεία που τον συνοδεύουν έφυγαν από τη Μόσχα απόψε (χθες το βράδυ) και δεν θα υπάρξει καμία υπογραφή σε κανένα έγγραφο σε βάρος των ηρωικών θυσιών φιλοδοξιών και της σωτηρίας των Λιβύων».

There will not be any signing for several reasons, the most important of which is the ill intention of #Turkey by imposing itself as a party in #Libya to legislate the illegal #MoU.#Libya is for the Libyans pic.twitter.com/O3fM5sHUgG

— M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020