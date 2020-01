Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα η εκεχειρία στη Λιβύη - Αναστολή των επιχειρήσεων, υπό έναν όρο, που έθεσε ο Χαφτάρ (Video)

Σε ισχύ είναι από το πρώτο λεπτό, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής η εκεχειρία στη Λιβύη, καθώς οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ανακοίνωσαν την αναστολή της επιχείρησής τους για την κατάληψη της Τρίπολης από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Φαγέζ Αλ Σαράτζ.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) του Χάφταρ το βράδυ του Σαββάτου ανακοίνωσε, ότι κηρύσσει εκεχειρία στη δυτική Λιβύη, μια περιοχή που περιλαμβάνει και την Τρίπολη, από τις 00:01 σήμερα Κυριακή (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με την ΚΕΕ να συμφωνεί.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σήμερα τα ξημερώματα η ΚΕΕ, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη, ανέφερε: «Σε απάντηση στην έκκληση του Τούρκου και του Ρώσου προέδρου για κατάπαυση του πυρός ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσε εκεχειρία ξεκινώντας από τις 00:00 της 12ης Ιανουαρίου».

#Libya‘s Government of National Accord (GNA) Sunday agreed to a ceasefire starting from Jan 12 at midnight (2200 GMT) in a statement, several hours after rival forces loyal to Khalifa Haftar announced a cessation of hostilities. pic.twitter.com/5j3mJDaQC0

— China Daily (@ChinaDaily) 12 January 2020