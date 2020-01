Αυστραλία: 10.000 καμήλες στο... απόσπασμα γιατί «πίνουν πολύ νερό»

Περισσότερες από 10.000 καμήλες αναμένεται να θανατωθούν στην Αυστραλία σε μια προσπάθεια ελέγχου του πληθυσμού τους καθώς «πίνουν πολύ νερό».

Αυτό αναφέρουν τα διεθνή Μέσα επικαλούμενα την εφημερίδα The Australian, επισημαίνοντας ότι την επιχείρηση μαζικής θανάτωσης έχουν αναλάβει επαγγελματίες σκοπευτές που επιβαίνουν σε ελικόπτερα.

Οι καμήλες είναι γνωστές για την αντοχή τους σε συνθήκες ερήμου, αλλά και την ανάγκη τους για πολύ νερό – το οποίο παίρνουν από το λίπος που έχουν αποθηκευμένο στις καμπούρες τους.

Οι ντόπιοι διαμαρτύρονται για «εισβολές» των θηλαστικών που αναζητούν στις περιουσίες τους νερό. «Ζούμε σε συνθήκες καυτές και δύσκολες και νιώθουμε άβολα γιατί οι καμήλες έρχονται, γκρεμίζουν φράκτες, μπαίνουν στις περιουσίες μας και προσπαθούν να βρουν νερό ακόμη και από τα κλιματιστικά» λέει κάτοικος της περιοχής.

«Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και με τέτοιο καύσωνα, αδυνατούν να ανοίξουν τα κλιματιστικά τους, φοβούμενοι πως οι καμήλες θα επιτεθούν στα air conditioner για την υγρασία τους» εξηγεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ύδρευσης της Νέας Νότιας Ουαλίας (DEW) ο οποίος επισημαίνει πως η ανάγκη τους για πολύ νερό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που προκαλούν στους κατοίκους, αλλά και το τοπικό οικοσύστημα.

Η επιχείρηση ελέγχου του πληθυσμού καμηλών εκτιμάται πως θα στοιχίσει 1,2 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε μέρες. Σύμφωνα με το ABC Αυστραλίας, τα κουφάρια τους θα αφεθούν να ξεραθούν προτού ταφούν ή αποτεφρωθούν. Οι καμήλες έφτασαν στην ήπειρο – νησί από την Ινδία και το Αφγανιστάν κατά τον 19ο αιώνα για τις ανάγκες του κατασκευαστικού τομέα και της μεταφοράς.

Όπως ήταν αναμενόμενο η απόφαση αυτή της κυβέρνησης να θανατώσει 10.000 καμήλες προκάλεσε την οργή πολλών, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν: «Αυτό είναι αηδία, αυτό, είναι τρομερό», ή «Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το παρελθόν, ας αποτρέψουμε τουλάχιστον αυτό».

Horrific, surely the Australian camel population could be controlled humanly ( https://t.co/1ZF11os7Rz )

10,000 camels in Australia to be shot because they drink too much waterhttps://t.co/2kSRK5i7Gt @Independent #Australia 🇦🇺 🐪 🐪 pic.twitter.com/exz3vGEuW7

— 🌎Animal Watch🌍 (@Animal_Watch) January 7, 2020