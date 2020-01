Διεθνής σπαραγμός για την Αυστραλία - Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης (Εικόνες & Videos)

Οι δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης και σφοδρότητας που σαρώνουν ολόκληρες περιοχές της Αυστραλίας έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων ήδη, ενώ σπαραγμό σε διεθνές επίπεδο, προξενεί και το γεγονός, ότι μέχρι στιγμής, είναι περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο τα ζώα, που βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στις φλόγες, μην έχοντας καν περιθώριο διαφυγής..

This is Australia burning Over 500m animals dead #PrayForAustralia

Εκατοντάδες ιδιοκτησίες καταστράφηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει το σπίτι ενός φίλου, ενώ η χώρα γνώρισε χθες, Σάββατο, μια από τις χειρότερες ημέρες από τότε που άρχισαν οι πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο.

Στη νοτιοανατολική χώρα, ο ουρανός γέμισε μαύρους καπνούς και στάχτες έπεσαν σε απομακρυσμένες κατοικημένες περιοχές.

Australia needs international help! This seems like a scene from horror movie. #AustraliaFirespic.twitter.com/dmUJSozkVu

— Mohamed (@modeaqua) January 5, 2020