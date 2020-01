Απόβαση 3.500 αμερικανών στρατιωτών στην Μέση Ανατολή ενώ αναμένονται «χιλιάδες» ακόμη

Η Ουάσινγκτον αποφάσισε να στείλει 3.000 με 3.500 επιπλέον στρατιώτες στην Μέση Ανατολή, για την ενίσχυση της ασφάλειας των αμερικανικών θέσεων στην περιοχή μετά τον φόνο από αμερικανική επιδρομή του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμάνι, δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Μετά τη δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Κουντς, η Τεχεράνη υποσχέθηκε εκδίκηση.

Μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι στρατιώτες θα ενωθούν με τους περίπου 750 στρατιώτες που εστάλησαν στο Κουβέιτ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αυτά τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανήκουν σε μια δύναμη ταχείας αντίδρασης της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, που τέθηκε σε επιφυλακή αμέσως μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, τόνισε ένας αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τόνισαν ότι χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες ενδέχεται να σταλούν στην περιοχή και τους είχε ειπωθεί να προετοιμάζουν την αποστολή.

Από τον Μάιο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει περίπου 14.000 επιπλέον στρατιώτες στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αμερικανός υπουργός Μαρκ Έσπερ εν μέσω της κλιμάκωσης με το Ιράν, ακύρωσε την άδειά του που ήταν προγραμματισμένη αργότερα τον Ιανουάριο.

Πολιτική κρίση στις ΗΠΑ φαίνεται ότι προκαλεί η ενέργεια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου προχώρησε στο αεροπορικό χτύπημα στη Βαγδάτη το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ύστερα από τον χαρακτηρισμό της επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, η οποία μίλησε για «προκλήτικη και δυσανάλογη» ενέργεια από μέρους του Ντόναλντ Τραμπ, ο ηγέτης των Δημοκρατικών επισήμανε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν έχει την εξουσιοδότηση να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο με το Ιράν, χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου».

Ανέφερε παράλληλα πως ο Τραμπ θα έπρεπε να είχε πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με ανώτατους ηγέτες του Κογκρέσου προτού οι ΗΠΑ σκοτώσουν τον Σουλεϊμανί.

«Είναι η άποψή μου ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσιοδότηση για έναν πόλεμο με το Ιράν», τόνισε ο Σούμερ από το βήμα της ολομέλειας της Γερουσίας.

«Αν σχεδιάζει μια μεγάλη αύξηση στρατευμάτων, και δυνητικά εχθρικών, για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση θα χρειαστεί έγκριση από το Κογκρέσο και την έγκριση από τον αμερικανικό λαό», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα και ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, άσκησε – μέσω Twitter – σφοδρή κριτική στην ενέργεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού εξαιτίας ενός αλλοπρόσαλλου, ασταθή και επικίνδυνα ανίκανου αρχηγού. Τα στοιχήματα δεν θα μπορούσαν να είναι ψηλότερα. Καθέ ημέρα διακυβέρνησης Τραμπ, είναι μια επικίνδυνη ημέρα για τον κόσμο».

Our world has been set on edge by an erratic, unstable, and dangerously incompetent commander in chief. The stakes could not be higher. Every day that Donald Trump directs American national security is a dangerous day for the United States and the world. pic.twitter.com/EoWjabVp3u

— Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020