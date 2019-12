Ο Μπόρις Τζόνσον απαγγέλει Ιλιάδα στα αρχαία ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα - Δείτε το βίντεο

Με…πιάνο και αρχαία ελληνικά; Ο αριστοκρατικής καταγωγής Μπόρις Τζόνσον το 2013 είχε απαγγείλει Ιλιάδα στα αρχαία ελληνικά, στο φεστιβάλ συγγραφέων στη Μελβούρνη.Το βίντεο ξαναήρθε στην επιφάνεια την περασμένη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019, και πολλοί χρήστες θαύμασαν τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Αλλά, σε μια δεύτερη ανάλυση, ο θαυμασμός αντικαταστάθηκε από τις ειρωνείες, όταν διάφοροι χρήστες που υποστήριζαν ότι γνωρίζουν την αρχαία ελληνική ή ότι ήταν ειδικοί στην αρχαιοελληνική γραμματεία είπαν ότι αυτά που έλεγε ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ακαταλαβίστικα.

Boris Johnson, damals noch Bürgermeister von London, rezitierte einmal während eines Interviews Auszüge der Ilias in Altgriechisch. pic.twitter.com/xP2wOcgaQi



Για να επαληθεύσει το πόσο αρχαία ελληνικά είναι αυτά που απήγγειλε ο Μπόρις Τζόνσον, η εφημερίδα Liberation, απευθύνθηκε στην καθηγήτρια αρχαίων ελληνικών, Μανόν Μπρουγιέ, στο γαλλικό πανεπιστήμιο της περιοχής Πικαρντί, η οποία τους απάντησε:

«Ο πρώην δήμαρχος Λονδίνου έχει μάλλον καλή μνήμη. Απήγγειλε τους 36 πρώτους στίχους της Ιλιάδας, με μερικά λάθη είναι αλήθεια: ξέχασε τους στίχους 8,15, 16, 18 ως τους 23 και 32, και έκανε κάποια λάθη ελληνικών, τα οποία σημαίνουν εμφανώς ότι δεν καταλαβαίνει πολύ καλά το Ομηρικό κείμενο. Εν συντομία, κατά τη γνώμη μου, απαγγέλλει αρκετά καλά αν και δεν καταλαβαίνει τα πάντα».

Για την προσφορά που χρησιμοποιεί ο Μπόρις Τζόνσον, η καθηγήτρια Μανόν Μπρουγιέ επισημαίνει ότι «έχει μάλλον μια βρετανική προφορά, η οποία είναι φυσιολογική στην άλλη πλευρά της Μάγχης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, γι’αυτό οι Ελληνες γράφουν στο Twitter ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αλλά ούτε εμένα θα με καταλάβαιναν!»

Boris reciting the Iliad from memory. In ancient Greek.

Your move, Labour.pic.twitter.com/hm8x0HAtoD

