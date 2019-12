Ένοπλη επίθεση στη Μόσχα: Νεκροί ο δράστης και ένας υπάλληλος της FSB (Videos)

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Μόσχας κοντά στην έδρα της FSB, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters. Στο σημείο ένας αστυνομικός εθεάθη να κείτεται αναίσθητος στο έδαφος, αναφέρει η ίδια πηγή. Η αστυνομία επέκτεινε την περιοχή αποκλεισμού πέριξ της περιοχής του συμβάντος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.

Λίγη ώρα νωρίτερα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά σε αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μόσχα, στον χώρο υποδοχής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, πρώην KGB, γράφει η εφημερίδα Izvestia.

Unknown armed people attacked FSB (former KGB) building in Moscow, one FSB officer dead pic.twitter.com/hTn1TimMfF — Russian Russia (@insiderussia12) 19 December 2019

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας και κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους τον δράστη και έναν αστυνομικό.

«Άγνωστος ένοπλος άνοιξε πυρ. Υπάρχουν τραυματίες ως αποτέλεσμα του περιστατικού. Ένας ύποπτος εξουδετερώθηκε και ερευνάται η ταυτότητά του» αναφέρει η ανακοίνωση της FSB.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί, ωστόσο πληροφορίες από ρωσικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δράστες (από ένας έως τρεις) άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου των υπηρεσιών ασφαλείας. Σύμφωνα με το δίκτυο Baza του Telegram, ο άνδρας φέρεται ότι χρησιμοποίησε όπλο τύπου καλάσνικοφ.

Το κτήριο της FSB βρίσκεται στην καρδιά της Μόσχας, μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από το Κρεμλίνο. Η περιοχή είναι πολύ δημοφιλής για ντόπιους και τουρίστες για τα εστιατόρια και τα μαγαζιά, καθώς και για τα αξιοθέατα των γιορτών.

«Γύρω στις 5 μ.μ. Ακούστηκε ένα δυνατός θόρυβος και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Έχουν σταματήσει τώρα» ανέφερε μάρτυρας, όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος.

Στις 19.25 το πρακτορείο Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο μαρτυρία, ότι σε κοντινή απόσταση από τα γραφεία της FSB έχει σημειωθεί έκρηξη, ενώ το υπουργείο της χώρας ενημέρωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών έχει φθάσει τους πέντε.

FSB shooting: Three dead after gunfire breaks out at Russian intelligence office in Moscow https://t.co/gsDubMDWfM — Sky News (@SkyNews) 19 December 2019

Την επίθεση επιβεβαίωσε και η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB, κάνοντας γνωστό ότι άγνωστος άνοιξε πυρ κοντά στην έδρα της. Το Reuters αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στην είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την FSB, ο δράστης έχει πέσει νεκρός, τα δε στοιχεία του ταυτοποιούνται.

Videos που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πάνοπλους αστυνομικούς να τρέχουν στους δρόμους κοντά στα κεντρικά γραφεία της FSB.