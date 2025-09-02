Κόρινθος: Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε από το Λέχαιο Κορινθίας τα ξημερώματα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι με τον νεαρό να μην καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

H αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από οικείους του μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το Korinthostv.gr.

Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου όπου αυτή την ώρα γίνονται ανακρίσεις και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.