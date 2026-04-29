Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
24.2 C
Athens
type here...
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Έγκριση προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για γεωργία, αλιεία, μεταφορές και ενεργοβόρες βιομηχανίες

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τους πιο εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας, τη γεωργία, την αλιεία, τις μεταφορές και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη γενική κατάσταση, η Κομισιόν θα επανεξετάσει το περιεχόμενο, το πεδίο και την διάρκεια εφαρμογής του.

Όπως τονίζει η Επιτροπή, η στήριξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Αυτό περιλαμβάνει ενισχύσεις βάσει πραγματικής κατανάλωσης για την κάλυψη μέρους των αυξήσεων τιμών σε καύσιμα ή λιπάσματα, καθώς και μια απλοποιημένη προσέγγιση για μικρά ποσά ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο προβλέπει για τη γεωργία, την αλιεία, τις χερσαίες μεταφορές και τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποζημιώνουν έως και το 70% του επιπλέον κόστους λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων που προκλήθηκε από την κρίση. Η αύξηση της τιμής θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή αγοράς με μια ιστορική τιμή αναφοράς.

Για αυτούς τους τομείς, μια απλοποιημένη επιλογή διευκολύνει τους δικαιούχους να λάβουν ενίσχυση, επιτρέποντας τον υπολογισμό με βάση στοιχεία όπως το μέγεθος της επιχείρησης ή εκτιμήσεις κατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 50.000 ευρώ.

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η ένταση ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί από 50% έως και 70%, καλύπτοντας έως το 50% της συνολικής κατανάλωσης. Δεν απαιτούνται επιπλέον δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία θα τα εγκρίνει ταχέως. Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει κατά περίπτωση προσωρινά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στο κόστος καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ με Ταβάρες – Χάνει τα πλέι οφ

0
Πλήγμα αποτελεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του...
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύωρη αναστολή τεσσάρων σταθμών στο μετρό την Πρωτομαγιά

0
Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται αύριο, Παρασκευή 1 Μαΐου, για...
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος σε παράνομη δομή ηλικιωμένων στους Αμπελόκηπους – Τέλος στις εικόνες ντροπής από τον Χαρδαλιά [βίντεο]

0
Περιφέρεια Αττικής: Σκηνές που σοκάρουν αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της...
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει πολύμηνο αποκλεισμό στο Ιράν

0
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες Τετάρτη στην προοπτική...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο

0
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του παραρτήματος...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group