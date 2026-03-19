Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τα voucher και τα οφέλη

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» επιστρέφει και αναμένεται να δώσει «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά που σχεδιάζουν διακοπές το καλοκαίρι.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει μέσα στον Μάρτιο, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα. Το voucher 600 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα θα μειώσει σημαντικά το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και κατασκηνώσεις ανά την Ελλάδα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher εντός του 2026, τόσο κατά τη υψηλή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου) όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Τρεις τρόποι πληρωμής του voucher:

Ανέπαφα (NFC): Μέσω smartphone (Apple Pay / Google Pay).

Online: Μέσω των συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων.

POS: Με εισαγωγή των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας στο POS του καταλύματος.

Κριτήρια και ύψος vouchers

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», έχουν οριστεί σαφή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν το ποσό του voucher που θα πιστωθεί στην ψηφιακή κάρτα. Συγκεκριμένα:

Voucher 200 ευρώ όταν το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου είναι έως 15.000 ευρώ, το οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προσοχή! Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, καθώς το ποσό μπορεί να ανέβει στα 2.000 ευρώ.

Voucher 300 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ), με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Προσοχή! Το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να είναι από 67% και άνω.

Voucher 600 ευρώ για ΑμεΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω), με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, όπως: