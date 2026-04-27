23.9 C
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση για 300.000 επιταγές – Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού γνωστοποίησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω της μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ, η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59.

   Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

   Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

   Πάροχοι του προγράμματος

   Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

   Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

   Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

   Στο μητρώο παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

   Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

