Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση για 300.000 επιταγές – Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού γνωστοποίησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω της μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ, η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο μητρώο παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.