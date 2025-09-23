Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
22.4 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη – Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τα νέα κεφάλαια για τα χρέη των κληρονομιών και τις κληρονομικές συμβάσεις «γράφουν» τα μέλη της ομάδας εργασίας που με πολύ προσεκτικά βήματα και με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία έχουν αναλάβει την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν Τα Νέα, για δύο σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί στο «κάδρο» των μεταρρυθμίσεων με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πλέγματος των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση κληρονομικών θεμάτων τόσο από τη σκοπιά του διαθέτη όσο και από την πλευρά της προστασίας της ατομικής περιουσίας των κληρονόμων.

Σύμφωνα με Τα Νέα, τα μέλη της ομάδας εργασίας, υπό τον επίτιμο καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Γεωργιάδη, έχουν μπει πλέον σε «βαθιά» νερά και μέσα από τον εποικοδομητικό επιστημονικό διάλογο εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων συντάσσουν μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις που ακουμπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, με στόχο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουν παραδώσει το σχέδιο νόμου, ώστε – όπως εκτιμάται – να ξεκινήσει η εφαρμογή του από τις αρχές του 2026.

Αποφασίστηκε τελικά ο διαχωρισμός της περιουσίας του κληρονομούμενου και του κληρονόμου. Στη «ζυγαριά» των μελών της επιτροπής είχε μπει και το ενδεχόμενο της συνένωσης των δύο περιουσιών, ωστόσο η πρόταση αυτή δεν υπερψηφίστηκε, γιατί θα δημιουργούσε περισσότερα ζητήματα από αυτά που θα έλυνε.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής και ταυτοποίησης θυμάτων εδώ και δυόμισι χρόνια

0
«Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίησης των σορών...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

0
Από πυλώνα της ΔΕΗ ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρνηθα...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

0
Σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6 είδη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο για πιο δυνατά οστά

0
Το ασβέστιο συμβάλλει στη διατήρηση γερών οστών και δοντιών,...
MEDIA

Η Ανθή Βούλγαρη ξέσπασε σε κλάματα για τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο και συγκλόνισε τα βραβεία ΠΣΑΠΠ

0
Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» η Ανθή Βούλγαρη δεν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group