Κλιμακώνεται η ένταση στον Λίβανο, νεκρός σύμβουλος του ηγέτη της Χεζμπολάχ – Απειλές Τραμπ αν αποτύχει η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν

ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν, την ώρα που το Ισραήλ φαίνεται να ετοιμάζεται για έναν αέναο πόλεμο στον Λίβανο. Μετά τους χθεσινούς (08/04) βομβαρδισμούς που σκότωσαν τουλάχιστον 250 ανθρώπους, σήμερα έγινε γνωστό ότι έπεσε νεκρός στενός σύμβουλος και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ χθες (08/04) κατά την διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

Η κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο, δυναμιτίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στο Πακιστάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να διατηρήσει στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή μέχρι να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν και προειδοποίησε για σημαντική κλιμάκωση των μαχών εάν δεν συμμορφωθεί, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω ανησυχιών για την προσφορά και τους περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα αμερικανικά πλοία, τα αεροσκάφη και το προσωπικό με επιπλέον πυρομαχικά και οπλισμό θα παραμείνουν στη θέση τους για να καταστρέψουν, εάν χρειαστεί, «έναν ουσιαστικά υποβαθμισμένο εχθρό», αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμφωνηθεί και θα τηρηθεί μια διαρκής συμφωνία.

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινούν οι πυροβολισμοί, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι, σε αντίθεση με την «ψεύτικη ρητορική», το Ιράν συμφώνησε να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. «Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος Στρατός μας εφοδιάζεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!»

Αν και τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν κήρυξαν τη νίκη τους σε έναν πόλεμο πέντε εβδομάδων που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, οι βασικές τους διαφορές παρέμειναν άλυτες, με κάθε πλευρά να εμμένει σε αντικρουόμενες απαιτήσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να διαμορφώσει τη Μέση Ανατολή για γενιές.

Παράλογες οι συνομιλίες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις, λέει το Ιράν

Η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε τη μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση του πολέμου από το Ισραήλ την Μ. Τετάρτη (08/04), η οποία σκότωσε περισσότερους από 250 ανθρώπους στον Λίβανο, προκαλώντας προειδοποίηση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν ότι η κλιμάκωση του παράλληλου πολέμου από το Ισραήλ και η επιμονή της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει η Τεχεράνη τις πυρηνικές της φιλοδοξίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες για τη σφυρηλάτηση μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Σε μια τέτοια περίπτωση, μια διμερής εκεχειρία ή διαπραγματεύσεις είναι παράλογες», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η αστραπιαία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ την Τετάρτη έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις προσπάθειες για εκεχειρία στην περιοχή, με αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το εύρος της κατάπαυσης του πυρός και έντονα αντίθετες ατζέντες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πρόκειται να ξεκινήσουν το Μ. Σάββατο (11/04) στο Πακιστάν.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ λένε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει δηλώσει ότι η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο ήταν απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο μικρό κιμπούτς της Μανάρα, επικαλούμενη αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, προειδοποιώντας για περισσότερες μέχρι να σταματήσει η «ισραηλινο-αμερικανική επιθετικότητα».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν καταδίκασε τις ισραηλινές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως είπε, «υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Λίβανος «πρέπει να καλύπτεται πλήρως» από την κατάπαυση του πυρός.

Για πόλεμο διαρκείας ετοιμάζεται το Ισραήλ

Ακόμα και καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν επιδιώκουν να εδραιώσουν μια εκεχειρία, το Ισραήλ καταλαμβάνει περισσότερα εδάφη από τους γείτονές του, προετοιμαζόμενο για μια μακρά και παρατεταμένη σύγκρουση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η δημιουργία «ζωνών ασφαλείας» από το Ισραήλ στη Γάζα, τη Συρία και τώρα στον Λίβανο αντανακλά μια στρατηγική μετατόπιση μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία θέτει τη χώρα σε μια ημιμόνιμη κατάσταση πολέμου, δήλωσαν στο Reuters έξι Ισραηλινοί στρατιωτικοί και αμυντικοί αξιωματούχοι.

Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει επίσης μια πραγματικότητα που, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είχε γίνει ολοένα και πιο σαφής μετά από δυόμισι χρόνια σύγκρουσης: η κληρική ηγεσία του Ιράν, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η Χαμάς στη Γάζα και οι πολιτοφυλακές σε όλη την περιοχή δεν μπορούν να εξαλειφθούν εντελώς.

«Οι ηγέτες του Ισραήλ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι βρίσκονται σε έναν αέναο πόλεμο εναντίον αντιπάλων που πρέπει να εκφοβιστούν, ακόμη και να διαλυθούν», δήλωσε ο Νάθαν Μπράουν, του Ιδρύματος Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών, ενόσω διαπραγματεύονται έναν ευρύτερο τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ιράν, αλλά λέει ότι δεν θα σταματήσει την εκστρατεία του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ εντάχθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ, το οποίο στη συνέχεια εξαπέλυσε χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο για να εκκαθαρίσει μια ζώνη ασφαλείας μέχρι τον ποταμό Λιτάνι – μια ευρεία λωρίδα γης που αποτελεί περίπου το 8% του λιβανικού εδάφους.

Το Ισραήλ έχει διατάξει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και βρίσκεται στα αρχικά στάδια της καταστροφής σπιτιών σε σιιτικά μουσουλμανικά χωριά, τα οποία πιστεύει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων ή για την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει θέματα ασφαλείας, δήλωσε ότι στόχος ήταν να «καθαριστεί» μια περιοχή που εκτείνεται 5-10 χιλιόμετρα πέρα ​​από τα σύνορα, θέτοντας τις ισραηλινές παραμεθόριες πόλεις εκτός εμβέλειας των πυραύλων της Χεζμπολάχ.

Σε ορισμένα χωριά του Λιβάνου κοντά στα σύνορα, ισραηλινά στρατεύματα βρήκαν στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν το 90% των σπιτιών περιέχουν όπλα ή εξοπλισμό που τα συνδέει με τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο αξιωματούχος. Αυτό σημαίνει ότι τα σπίτια θεωρούνται εχθρικές στρατιωτικές θέσεις που πρέπει να καταστραφούν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος είπε ότι πολλά χωριά του νότιου Λιβάνου βρίσκονται σε κορυφές λόφων, δίνοντάς τους άμεση οπτική επαφή με τις ισραηλινές πόλεις ή τις στρατιωτικές θέσεις.

Η χρήση ζωνών ασφαλείας αντιπροσωπεύει ένα νέο δόγμα ασφαλείας ότι «οι παραμεθόριες κοινότητες δεν μπορούν να προστατευθούν από τα σύνορα», σύμφωνα με τον Ασάφ Ορίον, έναν απόστρατο Ισραηλινό ταξίαρχο και πρώην επικεφαλής στρατιωτικής στρατηγικής. «Το Ισραήλ δεν περιμένει πλέον την επίθεση», πρόσθεσε. «Βλέπει μια αναδυόμενη απειλή και της επιτίθεται προληπτικά».

Μόλις εξασφαλιστεί η ζώνη ασφαλείας κατά της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ θα έχει κατασχέσει ή καταλάβει εδάφη στον Λίβανο, τη Συρία, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, όπου εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το ήμισυ της επικράτειας μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την εκεχειρία, το Ισραήλ αναμένεται να αποσυρθεί από ολόκληρη τη Γάζα καθώς η Χαμάς αφοπλίζεται, αν και οι πιθανότητες να συμβεί αυτό στο εγγύς μέλλον φαίνονται ελάχιστες.

«Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας βαθιά πέρα ​​από τα σύνορά μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε το γραφείο του στις 31 Μαρτίου. «Στη Γάζα – περισσότερο από το ήμισυ του εδάφους της Λωρίδας. Στη Συρία, από την κορυφή του Όρους Ερμών μέχρι τον ποταμό Γιαρμούτς. Στον Λίβανο – μια τεράστια ζώνη ασφαλείας που αποτρέπει την απειλή εισβολής και κρατά τα αντιαρματικά πυρά σε απόσταση από τις κοινότητές μας».

Το σχέδιο για τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης στον Λίβανο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου και δύο από τους αξιωματούχους. Ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε ερωτήματα σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας στο γραφείο του Νετανιάχου, το οποίο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Ισραήλ υπόσχεται να καταστρέψει χωριά

Το Ισραήλ κατέχει εδώ και καιρό εδάφη πέρα ​​από τα σύνορά του, συμπεριλαμβανομένων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Γάζας, καθώς και των Υψιπέδων του Γκολάν στη νότια Συρία, εδάφη που καταλήφθηκαν σε έναν περιφερειακό πόλεμο του 1967. Στη συνέχεια, το Ισραήλ προσάρτησε τα Υψίπεδα του Γκολάν το 1981.

Εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι ζουν τώρα στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, οι οποίοι επιδιώκουν την περιοχή ως την καρδιά ενός μελλοντικού κράτους. Για πολλούς εκτοπισμένους Λιβανέζους και Παλαιστίνιους, η κατάσχεση της γης τους από το Ισραήλ και η καταστροφή των χωριών τους σηματοδοτεί περαιτέρω εδαφική επέκταση, μια ερμηνεία που ενισχύεται από τη ρητορική ορισμένων ακροδεξιών μελών του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών του Νετανιάχου, δήλωσε τον Μάρτιο ότι το Ισραήλ θα πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά του μέχρι τον ποταμό Λιτάνι. Έχει κάνει παρόμοια σχόλια για τη Γάζα, λέγοντας ότι η περιοχή θα πρέπει να προσαρτηθεί και να εποικιστεί από Ισραηλινούς.

Ωστόσο, ένας άλλος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δήλωσε ότι ο Λιτάνι δεν θα σηματοδοτήσει νέα σύνορα. Αντίθετα, η ουδέτερη ζώνη θα παρακολουθείται με χερσαία στρατεύματα που θα πραγματοποιούν επιδρομές όποτε χρειάζεται, χωρίς απαραίτητα να διατηρούν θέσεις κατά μήκος του ποταμού.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, παρομοίασε την καταστροφή που προκλήθηκε στον νότιο Λίβανο με την πολιτική της καμένης γης που εφαρμόστηκε εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, η οποία οδήγησε στην ερημοποίηση ολόκληρων πόλεων. «Τα σπίτια των χωριών που γειτνιάζουν με τα σύνορα, τα οποία ουσιαστικά χρησιμεύουν ως φυλάκια της Χεζμπολάχ, θα καταστραφούν σύμφωνα με το μοντέλο Ράφα και Χαν Γιουνίς στη Γάζα, για να αφαιρεθεί η απειλή από τις ισραηλινές πόλεις», δήλωσε στις 31 Μαρτίου.

Ο Εράν Σαμίρ Μπόρερ, ειδικός σε θέματα διεθνούς δικαίου στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η καταστροφή περιουσίας πολιτών ήταν σε μεγάλο βαθμό παράνομη, με εξαιρέσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση περιουσίας για στρατιωτικούς σκοπούς. «Η σαρωτική καταστροφή σπιτιών στο νότιο Λίβανο που δεν βασίζεται σε ατομική ανάλυση θα ήταν παράνομη», πρόσθεσε.