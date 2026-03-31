Κλειστά σχολεία την Πρωταπριλιά: Η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής – Πού δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

Ανοιχτά θα παραμείνουν αύριο (1/4) τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

– Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

– Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

– Έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

– Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή-ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

«Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία»

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική. Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες. Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της περιφέρειας. Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη. Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Αυτά τα σχολεία θα είναι κλειστά την Πρωταπριλιά

Χωρίς μαθήματα θα μείνουν οι μαθητές σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής την Τετάρτη 1η Απριλίου, λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, στον Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, καθώς ο Δήμος Μαραθώνος ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των σχολείων, καθώς και των ΚΔΑΠ.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο, με στόχο την ασφαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ενώ τα μαθήματα αναμένεται να επανέλθουν κανονικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνα

«Με έγγραφό της η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό της τροφοδοτικό αγωγό, την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διακοπή θα ξεκινήσει στις 18:00 της Τρίτης και, λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών, η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει, σταδιακά σε διάφορες περιοχές, την Τετάρτη, 1/4/2026, από τις απογευματινές ώρες και μετά.

Να τονίσουμε ότι η διακοπή θα αφορά το σύνολο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα (ενδεικτικά: οικισμός Μαραθώνα, Παραλία Μαραθώνα, Σούφανη, Καλέντζι, Άνω και Κάτω Σούλι, Βρανάς, οικισμός Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικά κ.λπ.), καθώς και το σύνολο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης.

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού μπορεί, λόγω της επισκευής του αγωγού, να σημειωθεί και σε υψηλά σημεία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Καλλιτεχνούπολη), του Δήμου Παιανίας (Γλυκά Νερά), του Δήμου Πεντέλης (Νταού) και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Οι δημότες παρακαλούνται θερμά να προετοιμαστούν κατά το δυνατόν καλύτερα για την πολύωρη διακοπή, συνυπολογίζοντας και το ενδεχόμενο απρόοπτων επιπλοκών εξαιτίας της μεγάλης έκτασης των σύνθετων εργασιών επισκευής του αγωγού από την ΕΥΔΑΠ.

Εξυπακούεται ότι, με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τη διάρκεια της διακοπής υδροδότησης, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και ΚΔΑΠ δε θα λειτουργήσουν την Τετάρτη, 1/4/2026, εκτός αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

* Ενημερώνουμε, τέλος, τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το γραφείο παραλαβής αιτήσεων για το δίκτυο αποχέτευσης στον Δήμο Μαραθώνος (Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Λεωφόρος Μαραθώνος 196) θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό τη Δευτέρα 30 Μαρτίου».

Κλειστά τα σχολεία σε Μεγίστη και Ρόδο

Ανακοίνωση έρχεται από τον δήμο Μεγίστης και αφορά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την προσεχή Πέμπτη 2 Απριλίου για προληπτικούς λόγους με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επιπλέον, στη Ρόδο θα κλείσουν αύριο Τετάρτη (01.04) όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στην Αττική οι αποφάσεις για την λειτουργία των σχολείων θα γίνει μετά τη σύσκεψη που θα γίνει το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα την Τετάρτη

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα την Τετάρτη 1 Απριλίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την περιοχή.

Νωρίτερα, σχετικές αποφάσεις είχαν λάβει και οι Δήμαρχοι Ρόδου, Κω και Σύμης, προχωρώντας σε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε τοπικό επίπεδο.

Η απόφαση αφορά όλες τοις βαθμίδες εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δομών προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, μέχρι την εξομάλυνση των καιρικών συνθηκών.