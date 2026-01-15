Τη Δευτέρα (19/1) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους «σκληρούς» αγρότες των μπλόκων, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, τονίζοντας πως υπάρχει συμφωνία επί της αρχής, με προϋπόθεση και ποιο σημαντικό όρο της συνάντησης, ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί.

Επιπλέον, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να μετέχουν «πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα με παραβατικές συμπεριφορές και ένας αριθμός ατόμων που να μπορεί να κάνει τη συνάντηση λειτουργική και αποτελεσματική».

Η Κυβέρνηση θέλει να ακούσει τους «σκληρούς» αγρότες για το τι έχουν να πουν και ιδιαίτερα για τα τοπικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν» και ό,τι ανακοινώθηκε είναι βελτιώσεις στα προηγούμενα μέτρα. «Εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε τεχνικές λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, μπορούν να γίνουν δεκτές», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της συνάντησης αντιπροσωπείας 14 μπλόκων με τον Πρωθυπουργό, απορρίπτοντας την κριτική που έχει γίνει περί έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας. «Ήταν πολύ αντιπροσωπευτικός διάλογος, ιστορία γράφουν οι παρόντες. Αν δεν ήταν, δεν θα ήθελαν και οι υπόλοιποι» να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό. ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «σπέκουλα» και «προπαγάνδα» τις αιτιάσεις περί έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας. «Ξύδι σε όσους δεν τους νοιάζει το καλό των αγροτών και του κάθε ανθρώπου», κατέληξε.

Τσιάρας για αγρότες: Χωρίς διάλογο δεν διαμορφώνονται εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα

Χωρίς διάλογο δεν διαμορφώνονται εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Μιλώντας στο OPEN ο Κωστας Τσιάρας σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε σαφές πλαίσιο διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα, με όρους αντιπροσωπευτικότητας και ανοιχτών δρόμων. Σημείωσε ότι η μη διεξαγωγή της συζήτησης στέρησε τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα θέματα που έρχονται, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το συνολικό πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι από την αρχή των κινητοποιήσεων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση διαλόγου συμπληρώνοντας ότι συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε “για συγκεκριμένους λόγους” οι οποίοι “δεν είχαν καμία σχέση, ούτε αφορούσαν την πρόθεση της κυβέρνησης”. Πρόσθεσε ότι “ο πραγματικός διάλογος δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό, αλλά με βάση τα αιτήματα που τίθενται” τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εξαρχής πως “χρειάζεται να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και όλες τις ομάδες”, αλλά και ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει “με τους δρόμους ανοιχτούς”, κάτι που -όπως σημείωσε- προϋποθέτει “καλή πίστη και καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές”.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε εκτενώς και στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, τονίζοντας ότι αποτελούν τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις. Όπως είπε, “όποιος μπαίνει στο χαμηλό τιμολόγιο στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, εφόσον είναι συνεπής στη ρύθμιση”, ωφελείται άμεσα, ενώ υπενθύμισε και την παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο “αφαιρείται ο ΦΠΑ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα από τα 41 λεπτά να πάμε στα 51 λεπτά έκπτωσης είπε και όπως “καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ανακοινώσεις που ήδη έχουν γίνει”.

Επιπλέον ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι “μπροστά μας έχουμε μια περίοδο τεράστιων προκλήσεων” τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, με ζητήματα κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, ενισχύσεων προϊόντων και χρόνιων παθογενειών. Θύμισε ότι ήδη έχει προαναγγείλει “περιφερειακές συνδιασκέψεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”, τονίζοντας ότι “τα θέματα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε μαζί με τον αγροτικό κόσμο”. Τέλος, για τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση συχνά παρουσιάζει την Ελλάδα ως συνολικά χαμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγής.

Όπως δήλωσε, “για να το εκτιμήσει κανείς, πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και συνθήκες παραγωγής”, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει περιορισμένα σημεία δυνητικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι “δύο είναι τα βασικά προϊόντα που ενδεχομένως μπαίνουν σε μια λογική ανταγωνισμού: τα εσπεριδοειδή και οι ζωοτροφές”, ενώ ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα “δεν εξάγει βοδινό κρέας” και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ένα μικρό μέρος της κατανάλωσης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν εκδοθεί επίσημα δελτία Τύπου την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ που χαιρέτιζαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, τονίζοντας ότι η αποτίμηση της Mercosur οφείλει να γίνεται με όρους πραγματικών δεδομένων και όχι γενικεύσεων.

Βουλή: Στην Ολομέλεια το αγροτικό την ερχόμενη Τετάρτη (21/1)

Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.

Η επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης (σ.σ. θα μπορούν να εγγραφούν να μιλήσουν όσοι επιθυμούν) και θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.

Αγρότες: Στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ – Ανοιχτά τα τελωνεία

Στην άκρη του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, δίχως να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό θα συμμετάσχει 25μελη επιτροπή παραγωγών και ταυτόχρονα μία ομάδα πέντε παρατηρητών από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγρότης Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, τόνισε ότι εντός της ημέρας οι παραγωγοί που συμμετείχαν στη συνάντηση της Τρίτης 13/1 με τον πρωθυπουργό θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για τις εξελίξεις, στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων. Όπως είπε, πρόταση της συντονιστικής επιτροπής θα είναι «να μην απομακρύνουμε τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα από τα μπλόκα που έχουμε στήσει, σεβόμενοι τους συναδέλφους μας που θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Ανοιχτά τα τελωνεία

Οι παραγωγοί στο Νευροκόπι Δράμας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Οι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, παραμένουν στο σημείο χωρίς να προβαίνουν σε αποκλεισμούς και ακριβώς στον ίδιο πνεύμα κινούνται και οι παραγωγοί στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν στημένα, με τους παραγωγούς τους ωστόσο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς, στα διόδια των Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Δυτική Μακεδονία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια και στον κόμβο της Κουλούρας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Στη Δυτική Μακεδονία παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα είναι οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού(Κερδύλλια – Σέρρες. Παραμένει, επίσης, το μπλόκο των παραγωγών στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.