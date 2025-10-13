Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μπαίνουμε σε βαθύ φθινόπωρο – Πότε έρχονται νέες βροχές

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη,σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες.
Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι ήπιες. ‘Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Opnen, από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε μία πιο οργανωμένη επιδείνωση που και πάλι θα αφορά κυρίως τη δυτική Ελλάδα με περισσότερες και εντονότερες βροχές.

Σήμερα Δευτέρα, δεν θα έχουμε κάποια αξιόλογη διαταραχή να μας απασχολήσει. Προς τη νότια και τη δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε κάποια φαινόμενα και λίγες βροχές, προς τα νησιά του κεντρικού Ιονίου Πελάγους και λίγο πιο νότια, προς τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Οι βροχές αυτές θα γενικευτούν και θα είναι εντόνότερες την Πέμπτη, πάλι στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες συννεφιές, οι οποίες πρόσκαιρα ενδέχεται να είναι κατά τόπους πυκνές. Οι άνεμοι ασθενείς και τοπικά μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου.


Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κατι το αξιόλογο. Μέτριο βοριαδάκι 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία χαμηλή νωρίς το πρωί, θα φθάσει τους 22 βαθμούς το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Και η αυριανή μέρα θα χαρακτηρίζεται από το ίδιο καιρικό μοτίβο. Όμως την Τετάρτη, νότια της Ιταλίας, υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά – βορειοανατολικά και θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα μας, πρώτα την δυτική Ελλάδα και μέσα στην Πέμπτη τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικευμένα.

Θα έχουμε κάποια περάσματα από βροχές ενώ τα περισσότερα και έντονα καιρικά φαινόμενα θα τα έχει η δυτική Ελλάδα.

Κίνδυνος για μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από Πέμπτη και στη συνέχεια πάμε σε πιο βαθύ φνιθόπωρο με περισσότερες βροχές.

