LIFE & STYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Έτσι είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» – Η σπάνια δημόσια εμφάνιση

Newsroom
Newsroom

Κλαίρη Κατσαντώνη: Η Κλαίρη Κατσαντώνη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το «Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη, που προβλήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από το Mega και συνεχίζει να προβάλλεται μέχρι σήμερα σε επανάληψη. Για δύο τηλεοπτικές σεζόν η «Ελένη» ήταν παντρεμένη με τον «Ιάσονα» που υποδυόταν ο Παύλος Ευαγγελόπουλος και συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με τη μητέρα του, την κυρία Θάλεια (Μαρία Μαρτίκα).

Παρά την τεράστια επιτυχία του «Ρετιρέ» η Κλαίρη Κατσαντώνη αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της σειράς. Οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν μετρημένες στα δάχτυλα και η ίδια απέφευγε τις συνεντεύξεις.

Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν η Αλεξάνδρα Τσόλκα στην Espesso όταν γνώρισε τον σύζυγό της, ο οποίος ασχολιόταν με ιατρικά μηχανήματα, ο έρωτας έπαιξε ρόλο καταλύτη στην προειλημμένη απόφασή της. Πρώτα η προσωπική ζωή και η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα. Ο ρόλος της «Ελένης» ήταν το «αντίο» της προτού γεννήσει δύο υπέροχα παιδιά.

Η ίδια φροντίζει την οικογένειά της. Βάζει πλυντήρια, μαγειρεύει, πάει για ψώνια, διαβάζει πολύ, βλέπει συστηματικά σινεμά, με ιδιαίτερη αγάπη στα θερινά του Παγκρατίου, είναι ενημερωμένη για τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ επισκέπτεται καθημερινά το γυμναστήριο.

Στο πέρασμα των χρόνων διατήρησε φιλικές σχέσεις μόνο με τoν Παύλο Ευαγγελόπουλο και την Τζόυς Ευείδη, η οποία είχε αποκαλύψει ότι η συνάδελφός της είναι αφοσιωμένη στα παιδιά της, ζώντας στο Παγκράτι.

Το βράδυ της Τετάρτης (25-09-2025), σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της, η Κλαίρη Κατσαντώνη βρέθηκε στην παράσταση «Ιλαριοπούλα» στο κηποθέατρο Παπάγου και ο φωτογραφικός φακός του NDP την απαθανάτισε παρέα με τη Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα.


Η Κλαίρη Κατσαντώνη έχει στο ενεργητικό της έχει πολλές συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

