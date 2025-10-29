Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
21.7 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Κίσσαμος: Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον θείο του σε κρητικό γλέντι στο Έλος Κισσάμου, οδηγήθηκε την Τρίτη (28/10) υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα, ενώ συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 52χρονο. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής φοβούνται νέα βεντέτα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 23χρονου, ο εντολέας τους εμφανίζεται «συγκλονισμένος και μετανιωμένος».

Τι θα ισχυριστεί στις Αρχές
Ο 23χρονος κτηνοτρόφος θα περιγράψει στις αρχές όσα έγιναν στο «ματωμένο» γλέντι, ενώ, θα ισχυριστεί ότι με τον θείο του είχαν διαφορές για χρόνια.

«Με έβριζε ο 52χρονος εκείνη τη νύχτα, επιχείρησε κάτι να βγάλει με το δεξί του χέρι. Φοβήθηκα, πυροβόλησα και στη συνέχεια πανικοβλημένος κρύφτηκα. Υπήρξαν διαφορές μεταξύ μας και πολλά περιστατικά. Μετανιώνω για ό,τι έγινε», αναμένεται να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το STAR.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Απόστολο Λύτρα που είναι εκ των δικηγόρων του 23χρονου, ο εντολέας του είχε δεχθεί επίθεση από το 52χρονο θύμα στο παρελθόν. «Τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον φοβόταν, υπήρχαν, λέει, και παλιότερα περιστατικά που του είχε επιτεθεί και σε αυτόν και στον αδελφό του», αναφέρει ο Λύτρας.

Η οικογένεια του 52χρονου θύματος θρηνεί. «Είχα τον καλύτερο πατέρα του κόσμου. Ήταν αγαπητός σε όλους, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν κι ειδικά σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ο καλύτερος», λέει η κόρη του θύματος.

Θύτης και θύμα ήταν γνώριμοι στις Αρχές, καθώς είχαν απασχολήσει για οπλοφορία και οπλοχρησία. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αυτοτραυματιστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πού κρυβόταν ο δράστης για 19 ώρες;
Το ερώτημα είναι πού κρυβόταν ο δράστης όλο το διάστημα πριν παραδοθεί. Επί 19 ολόκληρες ώρες ο δράστης ήταν εξαφανισμένος. Ο 23χρονος, εκμεταλλευόμενος τον πανικό μετά τους πυροβολισμούς, «τρύπωσε» στο πλήθος και μαζί με στενό συγγενικό του πρόσωπο, φαίνεται πως μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και έφυγαν από το χωριό.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και άρχισε να «χτενίζει» την περιοχή. Ο 23χρονος, λοιπόν, έφτασε στο Ελαφονήσι, 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Το σημείο υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς όταν τον ρώτησαν πού άφησε το όπλο του εγκλήματος.

Όμως, παρέμεινε μόνος στο Ελαφονήσι; Με ποιους και πώς επικοινωνούσε; Άλλαξε τοποθεσία και κρυψώνα όλο αυτό το διάστημα; Ήταν κάποιος μαζί του και τις 19 ώρες; τέλος, πώς από το Ελαφονήσι βρέθηκε στα Χανιά;

Στο χωριό, οι φόβοι για βεντέτα μεγαλώνουν. Η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει συνάντηση των δύο οικογενειών, γι’ αυτό και την ώρα της κηδείας του 52χρονου αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο δράστης στον εισαγγελέα.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται μειώσεις φόρων και εισοδηματικές ενισχύσεις 1,76 δισ. ευρώ

0
Μόνιμες μειώσεις φόρων και αυξήσεις εισοδημάτων συνολικού δημοσιονομικού κόστους...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

0
Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση έχει ανακοινωθεί για την υποβολή...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

0
Ένταση με το «καλησπέρα» δημιουργήθηκε στο στούντιο του Action...
PLUS

Ποιες είναι οι επόμενες αργίες που φέρνουν 3ημερα και 4ημερα

0
H αργία της 28η Οκτωβρίου είναι πλέον παρελθόν και...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιμένει με άνοιξη και ήλιο –  Πότε επιστρέφουν οι βροχές

0
Καιρός: Αίθριος καιρός με ήλιο και υψηλή σχετικά θερμοκρασία...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group