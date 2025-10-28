Κίσσαμος: «Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε το πρωί της Τρίτης η σύζυγος του 52χρονου που έπεσε νεκρός από τον 23χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Η ίδια, μιλώντας στο MEGA, καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της λέγοντας «είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 52χρονου, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» πρόσθεσε.

Σήμερα ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών και αφού του ασκηθούν ποινικές διώξεις αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο ίδιος, μετά την παράδοσή του στις αρχές της Δευτέρα, δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».



Υπενθυμίζεται ότι το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος.

Το ποινικό παρελθόν του θύτη και του θύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 23χρονος το 2021 είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις του ΚΟΚ με αποτέλεσμα να του πάρουν το δίπλωμα. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, είχε κατηγορηθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τρία χρόνια μετά, το 2024, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων αφού είχε αυτοτραματιστεί στο πόδι από όπλο χωρίς άδεια.

Ο 52χρονος που έπεσε νεκρός στη γιορτή καστάνου, από το 2012 μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο είχε συλληφθεί δέκα φορές, μεταξύ άλλων για παράβαση του νόμου περί όπλων, αγροζημιές και σωματικές βλάβες.