Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
22.4 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ατικής καθώς από νωρίς το πρωί παρατηρείται κίνηση στις μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες του δικτύου.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ σημαντικές παρατηρήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Η κατάσταση που επικρατεί το πρωί στους δρόμους της Αττικής.


Αναλυτικότερα, κίνηση παρατηρείται τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχα στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινα από το ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού έως και τον Πειραιά. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται σημειωτόν στο ύψος της Αχαρνών λόγω τροχαίου.

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται επίσης σε Μεσογείων, Κηφισίας, Λεωφόρο Καρέα, Λεωφόρο Ποσειδώνος, Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Λεωφόρο Αθηνών (ρεύμα προς Αθήνα). Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά στην Αττική Οδό.

Οι καθυστερήσεις που είναι άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (10΄-15΄)από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής και ταυτοποίησης θυμάτων εδώ και δυόμισι χρόνια

0
«Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίησης των σορών...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

0
Από πυλώνα της ΔΕΗ ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρνηθα...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

0
Σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6 είδη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο για πιο δυνατά οστά

0
Το ασβέστιο συμβάλλει στη διατήρηση γερών οστών και δοντιών,...
MEDIA

Η Ανθή Βούλγαρη ξέσπασε σε κλάματα για τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο και συγκλόνισε τα βραβεία ΠΣΑΠΠ

0
Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» η Ανθή Βούλγαρη δεν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group