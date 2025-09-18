Κίνηση: Η κίνηση επέστρεψε για τα καλά στους δρόμους της Αττικής, πολλοί από τους οποίους είναι «κόκκινοι» από νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο Κηφισός, ειδικότερα, είναι μποτιλιαρισμένος. Ένα όχημα που ακινητοποιήθηκε προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία



