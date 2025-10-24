Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Κίνηση: Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 24/10 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Αττική Οδό, «κόκκινος» είναι ο Κηφισός ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) αλλά και στην είσοδο αυτής.

Την ίδια στιγμή ο Κηφισός είναι γεμάτος με οχήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών έως και τη Φιλαδέλφεια ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις παρατηρούνται σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στην Αττική Οδό.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία.

