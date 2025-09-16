Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
30.5 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις έως 20′ στην Αττική Οδό

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Τρίτης με τα «πρωτεία» να ανήκουν στον Κηφισό.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.

Τροχαίο στον Κηφισό: Κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς Πειραιά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις έως 20′ στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με αργούς ρυθμούς κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Συγγρού, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισιάς αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι 15′-20′ στην έξοδο για Λαμία,
15′-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν – Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες

0
Στα όριά τους είναι όσοι βρίσκονται στη Γαύδο καθώς...
ΕΛΛΑΔΑ

Που έπεσε το πρώτο πρόστιμο από τις νέες AI κάμερες;

0
Οι κάμερες καταγράφουν πλέον σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραβάσεις,...
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Είμαι άδικα μέσα, θα αποδείξω την αθωότητά μου – Δεν έχω πειράξει ποτέ τον Παναγιωτάκη»

0
Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα μέσα από...
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν

0
Μπορεί η 37σελιδη εισαγγελική διάταξη για το θάνατο του...
LIFE & STYLE

Άννα Βίσση: Ξεκαθαρίσει για τις φήμες πως παίρνει ουσίες – «Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη»

0
Άννα Βίσση: Η Άννα Βίσση έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group